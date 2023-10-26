МИД Израиля отреагировал на приглашение делегации ХАМАС в Москву

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Министерство иностранных дел Израиля назвало приглашение делегации радикального палестинского движения ХАМАС в Москву «недостойным шагом». Об этом говорится в заявлении ведомства.
Ранее в МИД РФ подтвердили, что член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук прибыл в Москву с визитом. Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в секторе Газа. Также в ходе встречи палестинское движение ХАМАС заявило, что высоко оценивает позицию российского президента Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту, а также усилия, которые прилагает российская дипломатия.
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Екатерина Коршунова