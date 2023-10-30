МИД Израиля подтверждает гибель студентки из ФРГ Шани Лук

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Тело девушки обнаружили и опознали.
ТАСС пишет, что Министерство иностранных дел Израиля официально подтверждает гибель похищенной в Израиле сторонниками ХАМАС 23-летней студентки из ФРГ Шани Лук. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства, которое опубликовано в соцсети X (ранее Twitter).
Подтвердили смерть ещё одного человека с германским гражданством. О деталях не сообщается.
Власти ФРГ считают, что при атаке ХАМАС на Израиль погибло 9 германских граждан. В МИД ФРГ говорят, что по всем каналам пытаются добиться освобождения немецких заложников в секторе Газа.
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«Мы с сожалением сообщаем, что тело 23-летней Шани Лук, которая имела гражданство ФРГ и Израиля, было обнаружено и опознано. Шани похитили с музыкального фестиваля. Она была подвергнута пыткам и пережила невообразимые ужасы. Наши мысли и молитвы сейчас с друзьями и членами семьи Шани. Да будет благословенна память о ней», - пишет израильский МИД.
Власти ФРГ считают, что при атаке ХАМАС на Израиль погибло 9 германских граждан. В МИД ФРГ говорят, что по всем каналам пытаются добиться освобождения немецких заложников в секторе Газа.
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Мария Фирсова