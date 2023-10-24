Израиль выразил недовольство позицией РФ по конфликту с ХАМАС

Фото: istock / Oleksii Liskonih
В Министерстве иностранных дел Израиля заявили, что недовольны позицией РФ по конфликту страны с ХАМАС. Об этом пишет издание The Times of Israel.
По информации издания, некий израильский дипломат встретился с делегацией из РФ, в ходе которой выразил недовольство.
Напомним, ранее российский глава Владимир Путин заявил, что Москва все еще поддерживает сохранение независимости Палестины и эта позиция не меняется уже на протяжении 10 лет.
При этом, Россия сразу после начала военный действий в секторе Газа заявила, что выступает категорически против ударов по мирному населению каждой из сторон. Кроме того, РФ представила членам Совета безопасности ООН проект резолюции, согласно которой Тель-Авив и «Исламское движение сопротивления» призывают прекратить огонь и соблюдать гуманитарные права. Проект этой резолюции был отклонен Совбезом, причина не уточняется.
Читайте также:
Haaretz: Освобожденные израильские заложницы прибыли в Тель-Авив
Алина Юрчак