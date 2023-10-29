МИД Израиля вызвал российского посла Викторова из-за визита ХАМАС в Москву

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Российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля из-за визита делегации ХАМАС в Москву. Об этом сообщает израильское внешнеполитическое ведомство.
Напомним, в МИД РФ подтвердили, что член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук прибыл в Москву с визитом. Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в секторе Газа. Также в ходе встречи палестинское движение ХАМАС заявило, что высоко оценивает позицию российского президента Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту, а также усилия, которые прилагает российская дипломатия.
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Екатерина Коршунова