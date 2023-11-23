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МИД Катара: Гуманитарное перемирие в секторе Газа начнется в 7 утра в пятницу

23 ноября 2023, 19:40
Фото: istockphoto/Gilnature

Фото: istockphoto/Gilnature

Гуманитарное перемирие между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС начнется 24 ноября в 7:00 утра (8:00 по Москве). Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

По словам дипломата, которые приводит телеканал Al Jazeera, заключенное между израильтянами и палестинцами гуманитарное перемирие будет означать полное прекращение огня на всей территории сектора Газа в течение четырех дней. Он также выразил надежду, что этот жест доброй воли с обеих сторон станет первым шагом к началу более широкой работы по достижению прочного мира в регионе.

Ранее представители ХАМАС подтвердили достижение договоренности с Израилем о временном перемирии. По их словам, в рамках сделки будут освобождены 50 женщин и детей из числа заложников в обмен на освобождение 150 палестинцев, отбывающих сроки в израильских тюрьмах.

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#израиль
#хамас
#сектор газа
#палестина
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На улицах городского округа Кашира установят новое освещение
23 ноября 2023, 22:13

Фото: istockphoto/Maksim Maslakov

До конца 2023 года в Кашире проведут работы по устройству сетей наружного освещения.
На эти работы планируется направить более 24 млн рублей. Светлее станет на следующих улицах:

1) ул. 1-я Дзержинская,
2) ул. Юбилейная, д. 5,
3) ул. Иванова, д. 2, 
4) мкр. Ожерелье,
5) ул. Березовая,
6) ул. Сеченова,
7) ул. Новоселов,
8) ул. Студенческая,
9) ул. Ленина.

Также освещение обновят по следующим адресам:

1) д. Аладьино, ул. Дачная;
2) д. Барбаново. ул. Центральная;
3) д. Богатищево, ул. Центральная;
4) д. Большое Кропотово, ул. Родниковая;
5) п. Большое Руново, ул. Новая и ул. Молодежная;
6) п. Зендиково, ул. Прудовая;
7) д. Ледово, ул. Новая;
8) п. Новоселки, ул. Поселковая; -
9) д. Острога, ул. Лугова и ул. Дачная;
10) д. Романовское, ул. Центральная; 
11) д. Руднево, ул. Южная;
12) д. Терново-2, ул. Дачная;
13) д. Токарево, ул. Садовая;
14) д. Топтыково, ул. Речная;
15) д. Тарасково, ул. Дачная;
16) деревни Пятница, Хворостянка, Андреевское, Понизье, Пчеловодное, Козьяково, а также Благово.  

Будут установлены новые опоры, проложат линии электропередач и проведут современных светильников.

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Галант: Режим прекращения огня в секторе Газа будет коротким
23 ноября 2023, 22:08

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

Гуманитарная пауза в секторе Газа продлится не долго, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с военнослужащими 13-й флотилии.
«Это будет короткая пауза, после которой интенсивные боевые действия продолжатся, и будет создано давление, чтобы вернуть больше похищенных. Ожидается еще по меньшей мере два месяца боев», - прокомментировал ситуацию Галант. 

Напомним, гуманитарная пауза, о которой договорились армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинское движение ХАМАС, начнётся 24 ноября в 08:00. При этом сообщалось, что перемирие может быть продлено при желании сторон.

В рамках периода прекращения огня, Израиль и ХАМАС обменяются заложниками и заключенными, а в сектор Газа смогут въехать грузовики с гуманитарной помощью, медикаментами и топливом.

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#армия
#хамас
#израиль
#палестина
#сектор газа
#конфликт
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Украина отправила ноту в МИД Польше после гибели водителя фуры на границе
23 ноября 2023, 21:56

Фото: iStock/veterok_77

Украина направила ноту в министерство иностранных дел Польше после гибели уже второго водителя фуры в пробке на границе, об этом сообщил посол в Варшаве Василий Зварыч на своей странице в социальной сети.
Польские перевозчики устроили забастовку ещё шестого ноября. Они начали блокировать контрольно-пропускные пункты с Украиной, требуя регламентировать украинские перевозки через польскую границу для всех грузов, кроме гуманитарных.

О смерти первого водителя стало известно в середине ноября. Мужчина скончался на парковке рядом с КПП «Дорогуск — Ягодин». При каких обстоятельствах умер второй водитель не сообщается.

При этом, Зварыч заявил, что Украина требует от Польши разблокировки движения грузовых транспортных средств.

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#посол
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Путин поздравил сборную РФ с победой на международной олимпиаде по астрономии
23 ноября 2023, 21:38

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин поздравил сборную РФ, одержавшую победу на международной олимпиаде по астрономии, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Искренне рад, что российская сборная вновь стала триумфатором этих престижных соревнований, уверенно завоевала шесть из шести возможных медалей высшей пробы. В честной и напряжённой борьбе вы продемонстрировали глубокие, основательные знания, отличную подготовку и командную сплочённость», - сообщается в поздравительной телеграмме от президента.

По словам главы РФ, победили подтвердили успешно перенятые знания, основы которых были заложены советским образованием. 

Российский лидер выразил поздравления и благодарность родителям победителей, их учителям и наставникам. Юным победителям, помимо поздравлений, Владимир Путин пожелал новых успехов и достижений во всех жизненных сферах.

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#поздравление
#олимпиада
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Главы стран ОДКБ подписали 15 документов по итогам саммита в Минске
23 ноября 2023, 21:10

Фото: iStock/ronstik

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписали 15 документов по итогам саммита в Минске, об этом сообщил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, его цитирует «БелТА».
«Все вопросы рассмотрены и одобрены в ходе заседаний уставных органов ОДКБ и готовы к подписанию», - прокомментировал ситуацию Тасмагамбетов.

Напомним, в рамках саммита бывшего командующего ВДВ РФ Андрея Сердюкова назначили главой объединенного штаба ОДКБ. Сердюков присвоены звания Героя Российской Федерации (2020 год) и Заслуженного военного специалиста Российской Федерации (2012 год).

Также стало известно, что после окончания саммита российский ​и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались ​с глазу на глаз. ​Отмечается, что в руках они держали некие документы. 

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#саммит
#документы
#белоруссия
#владимир путин
#александр лукашенко
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Леви: Израиль вынужден обменивать заложников по формуле «один к трём»
23 ноября 2023, 20:31

Фото: iStock/graphixchon

Израиль вынужден обменивать одного заложника на трёх палестинских заключённых, об этом сообщил пресс-секретарь израильского правительства Эйлон Леви в интервью для Sky News.
«Если бы мы могли освободить одного заключенного в обмен на одного заложника, мы, очевидно, сделали бы это. Мы действуем в ужасных условиях. Мы не делали выбор в пользу освобождения этих заключенных, у которых на руках кровь», - прокомментировал сложившуюся ситуацию Леви. 

Ранее телеканал Al Qahera News, ссылаясь на свой египетский источник, сообщил, что в рамках гуманитарной паузы Израиль освободит из своих тюрем 39 женщин и детей.

В то же время, ранее сообщалось, что конфликтующие стороны договорились обменять 50 заложников ХАМАС на 150 заключенных палестинцев.

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#израиль
#заложники
#хамас
#сектор газа
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Помощник президента Ушаков: Россия ожидает на встрече в Петербурге Пашиняна
23 ноября 2023, 19:24

Фото: сайт Кремля

Москва ожидает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в Санкт-Петербург, где пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ и саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Это тем более вероятно, что следующим председателем в ЕАЭС будет как раз Армения. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Напомню, что после нас председательство в этом объединении переходит как раз к Армении. Так что, думаю, Пашинян приедет в Петербург, чтобы принять эту своеобразную эстафету от Владимира Путина», — сказал Ушаков журналистам в кулуарах саммита лидеров государств ОДКБ в Минске.

Представители Армении отсутствовали в четверг, 23 ноября, на этом мероприятии в столице Белоруссии. Отвечая на вопрос представителей СМИ, является ли это демонстративным шагом со стороны Еревана, помощник президента сказал, что это означает лишь то, что армянская сторона не приехал на заседание и практически не участвовала в его подготовке.

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#саммит
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Путин и Лукашенко пообщались наедине после саммита ОДКБ
23 ноября 2023, 19:07

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщались наедине после завершения саммита ОДКБ, об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«Беседа Лукашенко и Путина с глазу на глаз во Дворце (независимости, где проходила сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ) состоялась и продолжилась в автомобиле. Уехали Лукашенко и Путин вместе - на «Аурусе». По дороге обсудили дела», - прокомментировали ситуацию в Telegram-канале.

При этом, детали разговора президентов не сообщаются. Однако, на подписи к фото Путина и Лукашенко указано, что в руках они держать ​некие папки с документами. 

Также сообщается, что после завершения саммита и подписания всех документов лидеры государств-членов ОДКБ отправились на совместный рабочий обед. 

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#владимир александр саммит
#россия
#белоруссия
#документы
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Al Qahera News: Израиль освободит 39 палестинских женщин и детей
23 ноября 2023, 18:58

Фото: iStock/cyano66

В рамках гуманитарной паузы, из израильских тюрем освободят 39 палестинских женщин и детей, об этом сообщает Al Qahera News со ссылкой на источник в Египте.
 «Гуманитарное перемирие включает в себя освобождение 39 палестинских детей и женщин из израильских тюрем»,- прокомментировали ситуацию на телеканале. 

Отмечается, что в период ​гуманитарной паузы в сектор Газа также въедут сотни грузовиков ​с ​гуманитарной, медицинской ​помощью и топливом. 

Напомним, ранее Израиль и Палестина договорились о четырехдневном прекращении огня, которое стартует 24 ноября в 08:00. При этом, сообщалось, что перемирие может быть продлено. В рамках гуманитарной паузы ​воинствующие стороны обменяются заложниками и заключенными.

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#заложники
#палестина
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