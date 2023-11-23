МИД Катара: Гуманитарное перемирие в секторе Газа начнется в 7 утра в пятницу

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Гуманитарное перемирие между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС начнется 24 ноября в 7:00 утра (8:00 по Москве). Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
Ранее представители ХАМАС подтвердили достижение договоренности с Израилем о временном перемирии. По их словам, в рамках сделки будут освобождены 50 женщин и детей из числа заложников в обмен на освобождение 150 палестинцев, отбывающих сроки в израильских тюрьмах.
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