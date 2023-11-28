МИД Катара: ХАМАС отпустит ещё 20 заложников за 2 дополнительных дня перемирия

Замминистра обороны Ирана Сейед Мехди Фархи заявил об окончательном согласовании сделки с Россией по покупке ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом сообщает агентств Tasnim.

При этом сроки доставки российских вертолетов, истребителей и учебно-боевых самолетов в исламскую республику не уточняются. Так же не раскрывается и сумма сделки. Российская сторона пока официально не подтверждала данную информацию.



В статье напомнили, что Иран в январе 2023 года подтвердил заказ на истребителей Су-35 в России. Также в него вошла другая военная техника, вертолеты и ракеты. В марте сделка была завершена. Число купленных истребителей Ираном у РФ не раскрывается. Уже в сентябре ВВС Ирана получили первую партию российских учебно-тренировочных самолетов Як-130.

Элина Позднякова