МИД Казахстана выразил заинтересованность в сотрудничестве с БРИКС

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Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Казахстан заинтересован в сотрудничестве со странами БРИКС, однако говорить о получении республикой полноправного статуса члена этой организации рано. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Смадиярова, Россия и Китай — соседи и ближайшие политические и торгово-экономические партнеры Казахстана. Он также отметил, что с Индией у республики установлено стратегическое партнёрство.
Смадияров добавил, что у Казахстана налаживается взаимовыгодный диалог с ЮАР и Бразилией, которые также являются членами БРИКС.
Напомним, лидеры 23 стран официально выразили заинтересованность во вступлении в БРИКС, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор. В числе этих стран: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам.
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Смадияров добавил, что у Казахстана налаживается взаимовыгодный диалог с ЮАР и Бразилией, которые также являются членами БРИКС.
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Екатерина Коршунова