МИД Казахстана выразил заинтересованность в сотрудничестве с БРИКС

В Белом доме опровергли планы по созданию «Мини-НАТО» в Азиатском регионе.

. При этом, премьер отметил, что укрепление связей и сотрудничества с членами Североатлантического альянса для Японии сейчас является одним из главных направлений во внешней политике.

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