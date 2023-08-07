МИД Китая озвучил свою позицию по Украине

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
КНР будет занимать беспристрастную позицию по конфликту на Украине. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Ван И указал на то, что Китай будет озвучивать свое объективное мнение и продолжать продвигать мирные переговоры.
Глава китайского го внешнеполитического ведомства отметил, что относительно украинского кризиса, КНР занимает независимую позицию и справедливую. По его словам, сторонам конфликта необходимо пойти на дипломатическое урегулирование кризиса.
Он также отметил, что Пекин прилагает все усилия для политического решения вопроса по Украине.
Читайте также:
Лавров обсудил украинский кризис с китайским коллегой
США резко сократили импорт из Китая
В США возмутились из-за неожиданного шага России и Китая
Глава китайского го внешнеполитического ведомства отметил, что относительно украинского кризиса, КНР занимает независимую позицию и справедливую. По его словам, сторонам конфликта необходимо пойти на дипломатическое урегулирование кризиса.
Читайте также:
Лавров обсудил украинский кризис с китайским коллегой
США резко сократили импорт из Китая
В США возмутились из-за неожиданного шага России и Китая
Анастасия Крестьянова