МИД Китая призвал к соблюдению гуманитарного права после обстрела российских военкоров

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Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала обстрел украинскими боевиками российских военкоров в Запорожье.
Она напомнила, что Пекин неоднократно предупреждал о возможном возникновении гуманитарных проблем при поставке Украине боеприпасов. Об этом Мао Нин сообщила в ходе брифинга.
Представитель китайского внешнеполитического ведомства обратила внимание на то, что сторонам конфликта необходимо соблюдать нормы международного гуманитарного права, к чему призывает Пекин. Она отметила, что нельзя допускать угрозу безопасности мирных жителей, включая журналистов.
Мао Нин призвала к переговорам и назвала диалог единственным вариантом прекращения конфликта.
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Представитель китайского внешнеполитического ведомства обратила внимание на то, что сторонам конфликта необходимо соблюдать нормы международного гуманитарного права, к чему призывает Пекин. Она отметила, что нельзя допускать угрозу безопасности мирных жителей, включая журналистов.
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Анастасия Крестьянова