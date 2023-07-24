МИД Китая призвал к соблюдению гуманитарного права после обстрела российских военкоров

Североатлантический альянс начнёт распадаться через год, если украинский конфликт не завершится в ближайшее время. Об этом в интервью Going Underground заявил бывший полковник армии США Лоуренс Уилкерсон, ранее руководивший аппаратом экс-госсекретаря Соединенных Штатов Колина Пауэлла.