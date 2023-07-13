МИД Китая призвал США прекратить военные провокации у берегов Кубы

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Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что КНР призывает США прекратить военные провокации, а также снять санкции с Кубы. Об этом стало известно ходе брифинга.
Ван Вэньбинь отметил, что снять блокаду и санкции с Кубы необходимо как можно скорее.
Ранее МИД Кубы обвинил США в провокационной эскалации по причине захода подводной лодки в залив Гуантанамо.
Официальный представитель МИД КНР добавил, что Китай решительно поддерживает Кубу в защите ее независимости, а также выступает против вмешательства других государств во внутренние дела Кубы.
Напомним, американский журналист Макс Бут заявил, что рестрикции не сработали должным образом в случаях с Кубой, Венесуэлой, Северной Кореей, Мьянмой, Сирией, Никарагуа, Йеменом и Ираном.
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Ранее МИД Кубы обвинил США в провокационной эскалации по причине захода подводной лодки в залив Гуантанамо.
Напомним, американский журналист Макс Бут заявил, что рестрикции не сработали должным образом в случаях с Кубой, Венесуэлой, Северной Кореей, Мьянмой, Сирией, Никарагуа, Йеменом и Ираном.
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Екатерина Коршунова