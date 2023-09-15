МИД Китая заявил, что не знает о ситуации с исчезновением министра обороны

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев
Официальный представитель МИД Китайской Народной Республики Мао Нин не сдала давать комментарий на тему якобы пропажи главы Министерства обороны КНР Ли Шанфу.
Журналисты на пятничном брифинге задали вопрос, находится ли, Шанфу находится под следствием.
Последнее время, около двух недель, минобороны КНР не появлялся на публике и отказался от встречи с руководителями военных ведомств Вьетнама. Издание Financial Times сообщило, что Ли Шанфу отстранен от обязанностей и находится под следствием. Издание ссылается на данные разведки США.
На сегодняшний день, 15 сентября, на официальном сайте правительства КНР указано, что и Шанфу является министром обороны, членом Госсовета КНР, министром обороны, членом Центрального военного совета КНР, а также членом ЦК КПК 20-го созыва.
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«Я не ознакомлена с соответствующей ситуацией», — заявила Мао Нин.
На сегодняшний день, 15 сентября, на официальном сайте правительства КНР указано, что и Шанфу является министром обороны, членом Госсовета КНР, министром обороны, членом Центрального военного совета КНР, а также членом ЦК КПК 20-го созыва.
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Алина Юрчак