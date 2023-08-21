МИД Китая заявил о поддержке расширения БРИКС

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Китай всемерно поддерживает процесс расширения БРИКС, а такжен приветствует скорейшее вступление в «большую семью» этого объединения новых стран-участниц. Об этом 21 августа заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР накануне саммита БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге.
«Китай всегда был убежден, что БРИКС представляет собой открытый и инклюзивный механизм, Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС», — подчеркнули в китайском внешнеполитическом ведомстве.Лидеры 23 стран официально выразили заинтересованность во вступлении в БРИКС. В их числе оказались Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам.
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в международных отношениях. Он также отметил, что БРИКС отводит координирующую роль ООН, не вмешивается во внутренние дела суверенных государств, а также с пониманием относится к решениям своих союзников.
На саммите БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа, соберутся лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. От России будет выступать глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите в режиме видеоконференции.
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