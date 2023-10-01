МИД КНДР: Попытки США вмешаться в отношения Москвы и Пхеньяна переходят границу

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Враждебность Вашингтона, направленная в сторону дружеских отношений между Москвой и Пхеньяном, переходит всякие границы и свидетельствует о «гегемонистском менталитете» времён холодной войны. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Ир, передаёт Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
Чиновник отметил, что США в последнее время придираются к дружественным и добрососедским отношениям Москвы и Пхеньяна как к «нарушению резолюций» Организации Объединённых Наций, и представляя сотрудничество двух стран как «угрозу для глобального мира и безопасности». Между тем, подчеркнул Ким Чхон Ир, отношения России и КНДР являются ни чем иным, как опорным пунктом защиты мира от империалистов.
С другой же стороны, замглавы северокорейского МИД назвал НАТО, а также альянс США, Японии и Южной Кореи «раковыми опухолями миропорядка, несущими угрозу миру и глобальной безопасности».
Напомним, что 13 сентября на космодроме «Восточный» прошла встреча лидеров России и Северной Кореи. Помимо обсуждения вопросов, связанных с ракетным вооружением и космосом, Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись мнениями относительно ситуации в мире и регионе, а также обсудили развитие отношений в области сельского хозяйства.
Президент России сообщил, что у стран существует ряд интересных совместных проектов, которые будут реализованы в различных сферах. Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции.
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С другой же стороны, замглавы северокорейского МИД назвал НАТО, а также альянс США, Японии и Южной Кореи «раковыми опухолями миропорядка, несущими угрозу миру и глобальной безопасности».
«Нападки США на отношения между КНДР и РФ говорят о слабости и нехватке ума у Вашингтона для противостояния независимым странам», — подытожил он.Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил на 9-й сессии Верховного народного собрания КНДР, что Япония, Южная Корея и США фактически создали «азиатскую версию НАТО». По его словам, формирование «трехстороннего военного союза» между этими странами привело к появлению «азиатской версии НАТО», что, по его мнению, служит главной причиной возникновения конфликтов и агрессии. Ким Чен Ын также назвал это партнерство «самой серьезной угрозой».
Напомним, что 13 сентября на космодроме «Восточный» прошла встреча лидеров России и Северной Кореи. Помимо обсуждения вопросов, связанных с ракетным вооружением и космосом, Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись мнениями относительно ситуации в мире и регионе, а также обсудили развитие отношений в области сельского хозяйства.
Президент России сообщил, что у стран существует ряд интересных совместных проектов, которые будут реализованы в различных сферах. Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции.
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Артем Путинцев