МИД КНР: Китай присоединился к Финляндии в расследовании ЧП на Balticconnector

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Китайская Народная Республика и Финляндия тесно взаимодействуют в вопросах расследования причин повреждения газопровода Balticconnector. Об этом заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.
По словам дипломата, во время инцидента китайское судно выполняло обычный плановый рейс в соответствующей акватории. На корабле не было зафиксировано никаких нештатных ситуаций по причине неблагоприятных погодных условий. Китай готов и далее тесно взаимодействовать с финской стороной в целях скорейшего выяснения причин аварии, заключила Мао Нин.
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Александр Бойцов