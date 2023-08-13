МИД КНР: США манипулируют Китаем, создавая напряжённость на Тайване

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США намеренно устроили кризис в Тайваньском проливе, чтобы направить эту ситуацию против Китая. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР, слова которого приводит агентство Xinhua.
Уточняется, что напряжённость в Тайваньском проливе связана с тем, что тайваньские власти хотят сотрудничать с США для обретения независимости, а США, в свою очередь, используют этот конфликт для сдерживания Китая.
Кроме того, китайское правительство осудило поездку заместителя главы администрации острова Тайвань Лай Циндэ в США.
Напомним, что Тайвань имеет собственную администрацию с 1949 года, когда на него прибыли беженцы из Китая во время гражданской войны. Они сохранили флаг и атрибутику прежней Китайской Республики, которая существовала на острове до прихода к власти коммунистов. Тайвань требует независимости, однако китайское правительство считает его одной из провинций Китая.
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Кроме того, китайское правительство осудило поездку заместителя главы администрации острова Тайвань Лай Циндэ в США.
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Анастасия Чинкова