МИД КНР: США, развивая отношения с Азией, не должны подрывать мир в регионе

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Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США, развивая отношения со странами Азии, должны отказаться от менталитета времен холодной войны. Об этом Мао Нин сообщила во время брифинга.
Официальный представитель МИД КНР дополнила, что США также не должны подрывать мир и стабильность в регионе, а также нацеливаться против третьих сторон.
Напомним, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин может пропустить саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индии. Вместо него поедет премьер-министр Ли Цян.
Профессор НИУ ВШЭ, МГИМО Сергей Лузянин считает, что решение председателя КНР Си Цзиньпина не посещать саммит G20 в Индию связано с неудовлетворенностью Китая ситуацией на китайско-американском треке и неудачными попытками США разрешить имеющиеся возражения.
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Напомним, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин может пропустить саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индии. Вместо него поедет премьер-министр Ли Цян.
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Екатерина Коршунова