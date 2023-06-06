МИД КНР: В Азии не одобряют протягивание «щупалец НАТО» в регион

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«У большинства стран региона очень четкая позиция по этому вопросу: они выступают против сколачивания различных военных блоков в регионе, не одобряют протягивание «щупалец НАТО» в Азию, не приемлют копирования блокового противостояния в Азии и не допустят повторения холодных или горячих войн в Азии», - прокомментировал ситуацию Вэньбинь.
Напомним, кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что союз России и Китая представляет главную военную угрозу для Соединенных Штатов Америки. Политик отметил, что союз РФ и КНР дает Пекину свободу действий в отношении Тайваня, поскольку Штаты не рискнут выступить против двух ядерных держав.
Ранее «Радио 1» сообщало, что британское издание Financial Times рассказало о страхах коллективного Запада по поводу распространения влияния России в Арктике.