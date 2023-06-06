МИД КНР: В Азии не одобряют протягивание «щупалец НАТО» в регион

В Подмосковье сократили количество необходимых документов для получения материнского капитала в 8 раз

В Московской области теперь для оформления сертификата на материнский капитал необходимо подготовить всего 1 документ, вместо 8, как было раньше, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Семьи региона, где рожден или усыновлен второй и последующий ребенок, имеют право на региональный маткапитал. Оформить его можно быстро и просто на портале госуслуг Подмосковья, а результат поступит в личный кабинет в течение 7 рабочих дней. С начала 2023 года услугой воспользовались более 3 тыс. раз», — рассказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Воспользоваться услугой выдачи регионального маткапитала можно на портале государственных и муниципальных услуг.

Региональный материнский капитал составляет 100 тысяч рублей, которые можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенку, компенсацию за газификацию, получение ежегодной выплаты.

На региональном портале госуслуг есть возможность выбора реализации средств материнского капитала.

Читайте также: