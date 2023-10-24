МИД Литвы выразил протест РФ в связи со снятием памятного знака епископу Рейнису

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Литва выразила протест России, после снятия памятного знака епископу Мечисловасу Рейнису во Владимире, об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.
«24 октября в Министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах России в Литве Александр Елкин, которому вручили ноту протеста в связи с разрушением памятной доски, посвященной памяти бывшего министра иностранных дел, архиепископа Мечисловаса Рейниса», - прокомментировали ситуацию представители МИД Республики.
Мечисловас Рейнис был епископом Римско-католической церкви, литовским государственным и религиозным деятелем. Он скончался в 1953 в советской тюрьме Владимирский централ. После его смерти на Князь-Владимирском кладбище Рейнису установили памятную доску, которую и требует вернуть на место литовский МИД.
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