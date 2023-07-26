МИД Молдавии сократит количество российских дипломатов

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Глава МИД Молдавии, вице-премьер Нику Попеску заявил, что ведомство сократило количество работающих в стране российских дипломатов. Об этом он сообщил на заседании правительства.
О соответствующем решении молдавского внешнеполитического ведомства, была уведомлена российская сторона.
По словам Попеску, Россия, якобы, вела в отношении страны враждебную политику и власти приняли решение ограничить число российских дипломатов в Молдавии. Глава МИД указал на то, что решение о сокращении персонала российского посольства принято единогласно лицами, принимающими политические решения.
В российском МИД решение Молдавии в настоящее время не комментировали.
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По словам Попеску, Россия, якобы, вела в отношении страны враждебную политику и власти приняли решение ограничить число российских дипломатов в Молдавии. Глава МИД указал на то, что решение о сокращении персонала российского посольства принято единогласно лицами, принимающими политические решения.
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Анастасия Крестьянова