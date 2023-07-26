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МИД Молдавии сократит количество российских дипломатов

В Молдавии приняли решение сократить численность персонала посольства России
26 июля 2023, 11:19

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Глава МИД Молдавии, вице-премьер Нику Попеску заявил, что ведомство сократило количество работающих в стране российских дипломатов. Об этом он сообщил на заседании правительства.
О соответствующем решении молдавского внешнеполитического ведомства, была уведомлена российская сторона.

По словам Попеску, Россия, якобы, вела в отношении страны враждебную политику и власти приняли решение ограничить число российских дипломатов в Молдавии. Глава МИД указал на то, что решение о сокращении персонала российского посольства принято единогласно лицами, принимающими политические решения.


В российском МИД решение Молдавии в настоящее время не комментировали.

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#Молдавия
#Россия
#посольство
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Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР
Минобороны: Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с министром обороны КНДР
26 июля 2023, 11:55

Фото: сайт Кремля

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и его северокорейский коллега генерал армии Кан Сун Нам провели переговоры в Пхеньяне. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве сообщили, что в ходе переговоров, министры обсудили сотрудничество и взаимодействие министерств. Отмечается, что встреча главы министерств была направлена на укрепление взаимодействия по линии оборонных ведомств. 

Сергей Шойгу прибыл в КНР совместно с военной делегацией. Российская сторона примет участие в торжестве, которое посвящено 70-летию победы корейского народа в войне 1950-1953 годов.
 
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#Шойгу
#Китай
#переговоры
#Минобороны
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МИД: РФ ответит на решение Молдавии сократить численность посольства
Захарова пообещала ответить на решение Молдавии о сокращении посольства РФ
26 июля 2023, 11:44

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Кишинева ничем не обосновано и российская сторона примет ответные меры. Об этом она сообщила на брифинге.
МИД Молдавии принял решение о сокращении численности персонала посольства РФ, сославшись на «враждебную политику» России и намерение отказаться от «дестабилизирующих отношений». 

Захарова назвала действия Кишинева недружественными и необоснованными, отметив, что Москва ответит на принятое молдавской стороной решение. 

«Мы расцениваем это как ничем не обоснованные недружественные действия, которые не останутся без ответа», - заявила Захарова. 

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#Россия
#Захарова
#МИД
#Молдавия
#посольство
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Захарова обвинила генсека ЮНЕСКО в превышении полномочий
Захарова: Генсек ЮНЕСКО превысила полномочия
26 июля 2023, 11:16

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, во время брифинга, обвинила генерального секретаря ЮНЕСКО Одри Азуле в превышении полномочий.
«Генсек ЮНЕСКО превысила полномочия, обвинив Россию в якобы имевших место атаках на исторический центр Одессы», - прокомментировала ситуацию Захарова.       

Ранее Азуле осудила убийство российского журналиста Ростислава Журавлева в зоне проведения СВО. Азуле выразила сожаление в связи с гибелью военного корреспондента Журавлева и призвала провести тщательное расследование.

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#ЮНЕСКО
#Азуле
#Захарова
#Одесса
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Путин заявил, что Россия поддерживает стремления стран Африки к прогрессу
Путин: Россия поддерживает стремление Африки к социально-экономической стабильности
26 июля 2023, 10:07

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает стремление африканских стран к социально-экономической стабильности и прогрессу. Об этом российский лидер сообщил в приветствии на форуме Россия - Африка.
Он также отметил, что Россия намерена развивать дипломатические отношения с Африкой и активизировать торговлю.

По словам президента, сотрудничество России и Африки вышло на новый уровень. Он указал на стабильность в экономическом и социальном плане. Глава государства заверил, что Москва будет совместными с африканскими странами усилиями, добиваться кооперации, бороться с бедностью и обеспечивать безопасность продовольствия.  

Путин также отметил стремление Африки к прогрессу. 
 
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#Путин
#Россия
#Африка
#сотрудничество
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На Западе запрещено разговаривать об украинских нацистах
Немецкий политик Херстель: США запрещают западным СМИ писать о нацистах на Украине
26 июля 2023, 09:22

Фото: iStock/Olena_Z

Американские чиновники запрещают западным СМИ рассказывать об ужасах, которые творят украинские нацисты, заявил немецкий политик и бывший журналист ARD Кристоф Херстель в интервью YouTube-каналу Flavio von Witzleben.
«В 2014 году у нас были прекрасные репортажи о нацистах на Украине, а сегодня их уже нет. Это, конечно, вопиющий случай», - прокомментировал ситуацию Херстель.

По словам политика, это обстоятельство вызвано приказом из Белого дома. Он не отмечен на бумаге, однако, очевидно, существует в реальности.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что Запад отказывается обращать внимание на явную связь тех ужасов, который творили нацисты в фашистской Германии и того, что в наше время происходит на Украине.

«Второе пришествие фашизма на европейском континенте уже не угроза, а реальность», - написала она.       

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#Херстель
#Западные СМИ
#Украинские нацисты
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В США наконец осознали, что погубит их страну
FP: Любовь Америки к санкциям приведет ее к краху
26 июля 2023, 07:42

Фото: iStock/Sefa kart

Агрессивная санкционная политика, излюбленная Вашингтоном, погубит Соединенные Штаты Америки, пишет американский журналист Кристофер Сабатини в издании Foreign Policy.
«Любовь Америки к санкциям приведет к ее краху», - прокомментировал ситуацию Сабатини.  

По словам журналиста, ограничения, которые вводят США, зачастую работают против них самих. К тому же, страны, против которых Штаты ведут санкционную войну, склонны объединяться против общего врага, что очень не выгодного самим американцам. Как это происходит и сейчас.  

Сабатини считает, что американские политики должны прийти к общему мнению насчет санкций и вывести четкие правила, по которым они будут накладываться в будущем. При этом, законодателям придется признать, что «иногда санкции не работают, и во многих случаях они активно подрывают интересы Соединенных Штатов», заключил обозреватель.  

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#Сабатини
#США
#Санкции
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Названы следующие четыре страны-кандидата на выход из Евросоюза
Политолог Макеева спрогнозировала выход Франции, Германии, Венгрии и Польши из Евросоюза
26 июля 2023, 06:49

Фото: iStock/butenkow

Франция, Германия, Венгрия и Польша могут начать рассмотрение вопроса о выходе из Европейского Союза (ЕС). Об этом заявила заместитель руководителя Центра геополитических исследований, политолог Наталья Макеева в интервью Ura.ru.
«Теоретически, Франция может начать обдумывать идею отхода от ЕС. В определенный момент и Польша может начать задумываться об этом. Но это возможно лишь в случае, если Россия установит полный военно-политический контроль над Украиной, и возникнет вопрос о положении Польши», — подчеркнула Макеева.
Политолог также отметила, что Германия может стремиться к отделению от ЕС, так как она является мощным самодостаточным государством, и членство в союзе приносит ей больше проблем, чем выгод. Согласно мнению эксперта, Венгрия покинет Евросоюз в течение следующих двух лет.

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#Евросоюз
#Польша
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Кеннеди-младший призвал наладить диалог с Россией
Кеннеди-младший выступил за налаживание диалога на высоком уровне с Россией
26 июля 2023, 06:44

Фото: iStock/YayaErnst

Претендент на пост президента США Роберт Кеннеди подчеркнул необходимость установления высокоуровневого диалога с Россией.
«Мы находимся в возможном экзистенциальном конфликте с Россией. У них ядерное оружие в количестве, превосходящем наше на тысячи единиц. И, кажется, это никого не тревожит», — цитирует Кеннеди РИА Новости.
Он также добавил, что его дядя и Никита Хрущев смогли наладить исключительные дружественные связи между собой.

«Они общались друг с другом. Мы часто вырастаем, думая, что мы одержали победу в войне, что Америка победила Гитлера. Мой дядя же утверждал: нет, это русские выиграли войну», — отметил он.
Младший Кеннеди также напомнил о масштабных потерях СССР в ходе Второй мировой войны.

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#США. Россия
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Постпред Эритреи в ООН заявил об угрозе Уставу ООН
Постпред Эритреи в ООН: некоторые страны научились обходить Устав ООН, он под угрозой
26 июля 2023, 06:02

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Представитель Эритреи при ООН София Тесфамариам выразила обеспокоенность нарушением Устава ООН некоторыми странами, отметив, что это ставит его под угрозу. Эритрея, вместе с Россией, является частью Группы друзей в защиту Устава ООН, пишет РИА Новости.
«Если бы все нации-участники соблюдали бы основы Устава ООН, не думаю, что мы столкнулись бы с теми проблемами, которые мы наблюдаем сегодня в мире. Мне кажется, что Устав ООН находится в опасности», — заявила Тесфамариам.
Она также заметила, что западные страны пытаются внести на обсуждение в Генеральной ассамблее ООН темы, «которые не имеют значимости для 90% мирового населения».

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