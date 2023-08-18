МИД Молдавии сожалеет о запрете РФ на въезд официальных лиц из Кишинева

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Советник по коммуникациям главы МИД республики Нику Попеску Игорь Захаров заявил, что МИД Молдавии выражает сожаление из-за решения Москвы запретить въезд в Россию для ряда официальных молдавских лиц. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
Напомним, ранее глава МИД Молдавии, вице-премьер Нику Попеску заявил, что ведомство сократило количество работающих в стране российских дипломатов. О соответствующем решении молдавского внешнеполитического ведомства, была уведомлена российская сторона. По словам Попеску, Россия, якобы, вела в отношении страны враждебную политику и власти приняли решение ограничить число российских дипломатов в Молдавии.
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