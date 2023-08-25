МИД Нигера потребовал от посла Франции покинуть страну

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Министерство иностранных дел Нигера обратилось к послу Франции с просьбой покинуть страну. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство, передает телеканал Al Hadath,
По имеющейся информации, решение о высылке пола принято по политическим соображениям. Одной из причин является действие властей Франции, которые расходятся с позицией Нигера. Согласно сведениям телеканала, посол не отреагировал на заявление министерства и продолжает находится в стране.
Читайте также:
Reuters: Лидер нигерийских мятежников разрешил Мали и Буркина-Фасо вмешаться в случае нападения на страну извне
Алжир запретил пролёт самолётам Франции для вторжения в Нигер
Al Arabiya: Делегация ЭКОВАС покидает Нигер после провала переговоров
Анастасия Крестьянова