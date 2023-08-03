МИД Норвегии: Москва и Осло заинтересованы в работе дипломатических связей и каналов

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Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт заявила, что Норвегия и РФ заинтересованы в работе дипломатических связей и каналов для контактов. Об этом она сообщила телеканалу TV 2 на фоне внесения Норвегии в перечень недружественных России государств
Витфельдт отметила, что оснований для утверждения того, что Норвегия ведет себя недружественно по отношению к РФ нет. Глава МИД Норвегии добавила, что в российском решении «нет ничего удивительного».
Напомним, ранее Норвегия попала в перечень недружественных стран для России.
Уточняется, что включенные в список недружественных стран дипмиссии не могут нанимать в посольства, консульства не могут нанимать сотрудников, находящихся в России. Таким образом, в утвержденном правительством перечне указывается число физлиц, с которыми дипмиссии недружественных стран могут заключать трудовые договоры. Лимит Норвегии составил 27 человек.
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Екатерина Коршунова