МИД обвинил ЮНЕСКО в помощи в сокрытии ценностей с Украины

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЮНЕСКО помогает скрывать культурные ценности с Украины на территории других стран и «пристраивать» их в страны Евросоюза. Об этом сообщает «Sputnik».
«Это особая история такого же полубандитизма, когда они участвуют — есть информация и, к сожалению, есть надежные источники, ее подтверждающие — что ЮНЕСКО непосредственно занимается тем, что скрывает или помогает скрывать художественные ценности, которые вывозятся с территории Украины», — сообщила Захарова.
Она добавила, что такой информацией располагает и газета Le Monde, написавшая об этой ситуации.
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