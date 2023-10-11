МИД Палестины осудил Израиль за использование запрещённого во всём мире оружия

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Палестинский МИД обвинил Израиль в использовании кассетных и фосфорных боеприпасов в секторе Газа. Об этом ведомство заявило на странице в Facebook*.
МИД Палестины заявил, что в зоне сектора Газа израильские военные наносят удары фосфорными и кассетными боеприпасами, запрещёнными на международном уровне.
В ведомстве добавили, что осуждают действия израильского Минобороны за решение использовать этот вид вооружения.
Ранее сообщалось, что по территории Израиля был совершён ряд обстрелов со стороны Сирии. ЦАХАЛ в ответ выпустила артиллерийские и миномётные снаряды.
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В ведомстве добавили, что осуждают действия израильского Минобороны за решение использовать этот вид вооружения.
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Анастасия Чинкова