МИД Польши ждёт от Белоруссии объяснений о нарушении воздушных границ

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МИД Польши вызвало поверенного в делах Белоруссии Александра Чесноковского из-за нарушения воздушных границ Польши белорусскими вертолётами. Об этом сообщается на сайте польского ведомства.
Два белорусских вертолёта 1 августа вторглись в воздушное пространство Польши. МИД страны требует от белорусской стороны объяснений, а также выражает свой протест.
Польские власти считают, что это намеренное вторжение, направленное на эскалацию напряжённости на границе государств.
Минобороны Польши подчеркнуло, что Белоруссия заранее уведомила о том, что будут проводиться учения на вертолётах рядом с границей. Однако они пересекли ей, причём на малой высоте, что помешало сразу распознать их радиолокационными системами.
Кроме того, в ведомстве заявили, что принимают этот инцидент за договорённость Москвы и Минска вести деятельность против Варшавы.
В связи со случившимся, власти Польши приняли решение усилить охрану границы, поэтому к ней будет отправлено больше военнослужащих и боевой техники.
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Польские власти считают, что это намеренное вторжение, направленное на эскалацию напряжённости на границе государств.
Кроме того, в ведомстве заявили, что принимают этот инцидент за договорённость Москвы и Минска вести деятельность против Варшавы.
В связи со случившимся, власти Польши приняли решение усилить охрану границы, поэтому к ней будет отправлено больше военнослужащих и боевой техники.
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Анастасия Чинкова