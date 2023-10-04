МИД: Представителям РФ не дали визы для участия во встрече «ядерной пятерки»

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Два представителя российской делегации не получили визы для участия во встрече «ядерной пятерки», об этом заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.
«Что касается мероприятий «ядерной пятерки», то я подтверждаю, что не выданы визы двум представителям, которые должны принять участие в этом мероприятии. И мы рассматриваем это как попытку подорвать российское председательство в данном международном формате», - прокомментировал ситуацию Воронцов.
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