МИД прокомментировал приговор россиянину Клюшину в США

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В МИД РФ заявили, что Москва расценивает решение суда США в отношении россиянин Владислава Клюшина как политически мотивированное и надуманное, передает РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что «доказательная база сводилась только к голословным утверждениям». В МИД РФ также добавили, что приговор Клюшину, который отказался идти на сделку со следствием и получил за это многолетнее тюремное заключение, это лишь пример «пример предвзятости и карательной направленности американской Фемиды».
Сообщается, что министерство иностранных дел продолжит требовать от американских властей прекращения правового произвола в отношении россиян.
Напомним, Владислава Клюшина арестовали в Швейцарии и экстрадировали на территорию США еще в декабре 2021 года. В феврале этого года в суде Бостона присяжные признали виновным в совершении киберпреступлений гражданина России Владислава Клюшина. Учредителя IT-компании «М13» обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами, которая основывалась на похищенных сведениях.
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Екатерина Коршунова