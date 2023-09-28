МИД: Ратификация Римского статута ухудшит отношениях Армении и РФ

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Министерство иностранных дел РФ заявило о негативных последствиях ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) со стороны Еревана для отношений с Москвой. Информацию передает ТАСС.
В ведомстве пояснили, что Москва заявляла армянской стороне о неприемлемости ратификации Римского статута МУС на фоне выдаче ордеров на «арест» представителей власти РФ.
«Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны», — сообщает МИД России.
Сегодня, 28 сентября, комиссия армянского парламента дала положительное заключение, одобренное единогласно, о проекте ратификации Римского статута Международного уголовного суда.
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