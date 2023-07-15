МИД РФ: американцы и их союзники сами провоцируют КНДР на запуски ракет

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США и их союзники сами провоцируют правительство Северной Кореи на запуски ракет. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел России Андрей Руденко.
Ранее помощник Генерального секретаря ООН Халед Хиари сообщил, что запущенная из окрестностей Пхеньяна баллистическая ракета большой дальности упала в море в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Комментируя это заявление, Андрей Руденко отметил, что его коллеги вместе с сотрудниками Минобороны страны в настоящее время продолжают исследовать этот вопрос. Но пока четких данных о том, что ракета упала в российской экономической зоне, нет, сообщил дипломат.
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Александр Бойцов