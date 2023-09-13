МИД РФ: Информация о подготовке Россией госпереворота в Армении является ложью

В некоторых зарубежных СМИ получила распространение информация о том, что Россия якобы готовит в Армении государственный переворот и хочет отстранить от власти премьер-министра Никола Пашиняна и его сторонников. Официальный представитель МИД РФ назвала подобные измышления «вбросом».