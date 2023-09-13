МИД РФ: Информация о подготовке Россией госпереворота в Армении является ложью

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
В некоторых зарубежных СМИ получила распространение информация о том, что Россия якобы готовит в Армении государственный переворот и хочет отстранить от власти премьер-министра Никола Пашиняна и его сторонников. Официальный представитель МИД РФ назвала подобные измышления «вбросом».
Во время брифинга в рамках Восточного экономического форума дипломат также назвала ложью сообщение о переброске на территорию республики трех тысяч бойцов ЧВК «Вагнер». Она отметила, что Армения — не такая уж большая и густонаселенная страна, чтобы перемещение такого количества вооруженных людей осталось незамеченным.
Мария Захарова причислила информацию о подготовке Россией госпереворота, распространяемую СМИ недружественных стран, к разряду очередной мифологии. Представитель МИД также сослалась на реакцию председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, который охарактеризовал данную информацию как «бред сивой кобылы».
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Мария Захарова причислила информацию о подготовке Россией госпереворота, распространяемую СМИ недружественных стран, к разряду очередной мифологии. Представитель МИД также сослалась на реакцию председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, который охарактеризовал данную информацию как «бред сивой кобылы».
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Александр Бойцов