МИД РФ: Из-за курса Токио диалог о мирном договоре с Японией невозможен

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Недавно премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио продолжает придерживаться в отношениях с Москвой курса на решение территориальных проблем и заключение мирного договора. В МИД РФ на это ответили, что из-за враждебной позиции Японии такой диалог в настоящее время невозможен.
Представители МИД подчеркнули, что после начала спецоперации в 2022 году Япония проводит в отношении России откровенно враждебный курс. Увеличивается количество антироссийских санкций, в обществе искусственно разжигаются русофобские настроения, наращивается военная активность с участием военнослужащих США и НАТО у восточных границ России, оказывается помощь киевскому режиму. В министерстве иностранных дел указали, что российская сторона в таких условиях не видит возможности для продолжения договора об основах добрососедских отношений.
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Александр Бойцов