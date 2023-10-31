МИД РФ: Из-за курса Токио диалог о мирном договоре с Японией невозможен

Недавно премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио продолжает придерживаться в отношениях с Москвой курса на решение территориальных проблем и заключение мирного договора. В МИД РФ на это ответили, что из-за враждебной позиции Японии такой диалог в настоящее время невозможен.