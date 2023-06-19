МИД РФ: Киев разместил воинские контингенты у границы с Белоруссией

В МИД России заявили о размещении Киевом существенных воинских контингентов вдоль границы с Белоруссией
Директор департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что ВС Украины разместили вдоль границы с Белоруссией существенные воинские контингенты. Об этом пишет ТАСС.
Полищук отметил, что Киев таким образом хочет выяснить обороноспособность Союзного государства. Он добавил, что с октября прошлого года в Белоруссии в таких условиях были развернуты дополнительные группировки войск, совместные с Россией.
Полищук выразил надежду, что у Киева достаточно здравого смысла и он не станет предпринимать военные авантюры.
Ранее «Радио 1» писало, что Белоруссия получила от РФ бомбы втрое мощнее, чем применённые в Хиросиме и Нагасаки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Полищук отметил, что Киев таким образом хочет выяснить обороноспособность Союзного государства. Он добавил, что с октября прошлого года в Белоруссии в таких условиях были развернуты дополнительные группировки войск, совместные с Россией.
«Исходим из того, что имеющихся в данном районе средств достаточно, чтобы дать отпор агрессии с территории Украины или сопредельных стран НАТО», — цитирует агентство слова собеседника.
Полищук выразил надежду, что у Киева достаточно здравого смысла и он не станет предпринимать военные авантюры.
Ранее «Радио 1» писало, что Белоруссия получила от РФ бомбы втрое мощнее, чем применённые в Хиросиме и Нагасаки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян