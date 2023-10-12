Мария Захарова: В угоду русофобии Финляндия плюет на международное право

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Планы финского правительства разработать систему механизмов по изъятию у россиян объектов недвижимости — это очередная дискриминация и ущемление прав российских граждан. Москва не оставит без должного ответа такие откровенно русофобские и недружественные действия.
Мария Захарова подчеркнула, что финские власти только на словах придерживается постулатов свободы, демократии и уважения к частной собственности. При этом планируемое решение об «облегчении» процедуры изъятия недвижимости у россиян говорит о том, что Финляндия в угоду своей русофобской политике готова наплевать на любые нормы международного права.
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Александр Бойцов