Мария Захарова: В угоду русофобии Финляндия плюет на международное право

Жители Газы с самого начала конфликта живут в еще более нечеловеческих условиях, чем раньше: без воды, света, еды и под бомбардировками. По гуманитарному коридору, который могут открыть Израиль и Египет для эвакуации гражданских, сумеют выйти далеко не все.