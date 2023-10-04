МИД РФ: Москва выразила протест Токио из-за совместных учений Японии и США

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Россия выразила протест японскому посольству в Москве и указала на недопустимость военной активности Японии и НАТО вблизи российских границ. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Российская сторона предупредила японские власти, что безответственная политика правительства Фумио Кисиды направляет Японию на путь опасной эскалации напряженности и ставит под угрозу безопасность в регионе, заключила Захарова.
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Александр Бойцов