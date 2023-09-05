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МИД РФ: Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации статута МУС

05 сентября 2023, 15:14
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Правительство Армении направило в Национальное собрание республики Римский статут Международного уголовного суда (МУС) для его ратификации. По этому поводу Россия запросила у армянской стороны разъяснения.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По словам дипломата, Москва будет выстраивать свои дальнейшие действия исходя из ответа армянской стороны. Ранее Конституционный суд Армении заявил, что Римский статут МУС не противоречит конституции страны, что вызвало негативную реакцию со стороны России.

Российская сторона предупредила армянских коллег о негативных последствиях для двусторонних отношений возможного присоединения к Римскому статуту. В МИД РФ также добавили, что Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне ордеров в отношении руководства России.

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#суд
#москва
#страны
#мария захарова
#мид рф
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Ветеран армии США Дрейвен: антироссийские действия Запада укрепили РФ
05 сентября 2023, 15:37

Фото: iStock/macky_ch

Запад, спровоцировав конфликт на Украине, укрепил позиции России и сделал мощнее её армию. Об этом с соцсети X сообщил ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.
Он отметил, что действия Запада, направленные против России, создали обратный эффект, а именно, укрепили экономику страны и позволили создать самую опытную и мощную армию в мире.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong сообщил, что в случае победы России, США останется только одно – надеяться на прощение от России и возобновление сотрудничества. Кроме того, эксперт заявил, что Россия не такая мстительная, как США, поэтому надеждам американских властей, вероятно, суждено сбыться.

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#украина
#россия
#армия
#экономика
#санкции
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Путин призвал обеспечить равными правами всех участников СВО
05 сентября 2023, 15:33

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо предоставить равные права всем без исключения участникам СВО. Об этом он сообщил в рамках своего выступления на заседании Российского организационного комитета «Победа».
Глава государства подчеркнул, что всем участникам СВО, добровольцам, мобилизованным, контрактникам, военным, правоохранителям, заключившим контракт на прохождение военной службы, необходимо предоставить равные права и обеспечить их всем необходимым.  

Российский лидер подчеркнул, что всем участникам СВО и членам их семей должны быть предоставлены права и льготы, предусмотренные законодательством. Также, глава государства указал на необходимость предоставления участникам военных действий статуса ветеранов.  

Владимир Путин подчеркнул, что все российские бойцы героически сражаются, и их семьи должны быть обеспечены всем необходимым. 
  
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#семьи
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#контракт
#сво
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США посоветовали Украине сменить тактику боевых действий
Business Insider: Вашингтон разочаровался в боевой тактике Украины
05 сентября 2023, 15:11

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США продолжают разочаровываться в том, как ВСУ ведут контрнаступление. Об этом пишет издание Business Insider.
По словам авторов издания, американские чиновники призывают украинское военное командование идти в наступление, несмотря на российские минные поля и большое количество потерь среди личного состава военнослужащих.  

Также, США призывают Украину сосредоточить силы на юге, где идут основные боевые действия. В связи с недовольством западным чиновников ходом наступления, финансирование Украины может прекратится. Журналисты заявили, что западные лидеры должны принять решение относительно наступления ВСУ, так как его исход скажется на политическом ландшафте в глобальном плане.  

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#сша
#финансирование
#всу
#вс рф
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МИД РФ предостерег США от идеи вернуть ядерное оружие в Британию
Захарова: РФ воспримет возврат ядерного оружия в Британию шагом к эскалации
05 сентября 2023, 14:57

Фото: iStock/ Ilya Burov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что Россия воспримет как шаг к эскалации возможное возвращение американского ядерного оружия на территорию Великобритании. Об этом она сообщила в ходе брифинга.
Прежде, британские издания сообщали, что военно-воздушные силы США намерены вернуть ядерное оружие на территорию Британии. Однако, официального подтверждения со стороны властей получено не было.  

Захарова прокомментировала возможное размещение ядерного оружия США на территории Британии и заявила, что такое решение властей будет расценено Москвой как шаг к эскалации. Она добавила, что в настоящее время стоит задача выводы ядерных вооружений США из европейских стран. Обратные действия будут свидетельствовать об усугублении ситуации.

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#сша
#оружие
#запад
#ядерное оружие
#захарова
#рф
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Зеленский решил построить украинские военные базы в Крыму
Зеленский подписал указ о новом территориальном устройстве Крыма
05 сентября 2023, 14:47

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Глава Украины Владимир Зеленский подписала закон о территориальном переустройстве Крым, об этом сообщило представительство Зеленского на полуострове.
В соответствии с планами украинского лидера, в Крыму должны построить военные и военно-гражданские администрации на территориях территориальных общин. Помимо этого, правительство постановило подготовить к восстановлению публичную власть на полуострове, а также подготовить Крым к декоммунизации. Все это Зеленский приказал устроить за один месяц.

«Главная цель закона — подготовка основы для деоккупации полуострова»,— прокомментировали ситуацию представители главы Украины в Крыму.

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#военные
#правительство
#власть
#крым
#зеленский
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Депутат Матвеев: Госдума рассмотрит законопроект о возвращении перехода на летнее время
05 сентября 2023, 14:43

Фото: istockphoto/Roman Stavila

Профильный комитет Государственной думы РФ рассмотрит законопроект о переходе на летнее время, несмотря на отрицательны отзыв правительства. Об этом заявил депутат ГД Михаил Матвеев.
В беседе с РИА Новости парламентарий подчеркнул, что, согласно проекту, восстановить переход на летнее время планируется с марта 2024 года, поэтому до означенного времени нижняя палата парламента должна определиться, станет ли проект законом.

Законопроект был внесен в Госдуму 21 июня. Он предусматривает перевод часов на один час вперед в период с марта по октябрь. Необходимость этого авторы объясняют тем, чтобы в указанный период на один час позже наступал рассвет и темное время суток. В России переход на летнее и зимнее время осуществлялся до 2012 года, а в большинстве европейских стран он применяется до сих пор.

Правительство РФ не поддержало идею возвращения к сезонному переводу часов.

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#правительство
#проект
#законопроект
#переход
#рф
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Депутат Новиков: «У Китая и России высокий авторитет среди африканских стран»
05 сентября 2023, 14:41

Фото: istockphoto.com/btgbtg

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Россия и Китай имеют высокий авторитет в Африке, поэтому отсутствие лидеров стран на G20 не означает, что Москва и Пекин не будут представлены на саммите.
«Запад может просчитывать это как угодно. У Китая и России весьма высокий авторитет среди африканских стран. Это обеспечено многими обстоятельствами, в том числе важными историческими событиями. СССР сыграл особую роль в освобождении Африки от колониализма. Такие вещи не забываются, и в Африке об этом помнят и высоко оценивают роль СССР», — заявил в беседе с NEWS.ru Новиков.

До этого сообщалось, что ЕС намерен воспользоваться отсутствием российского президента Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите G20 в Индии, чтобы оказать давление на африканские страны и усилить влияние на континенте.

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#россия
#запад
#китай
#африка
#политика
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Правозащитники HRW обвинили ВСУ в убийстве жителей Изюма кассетными бомбами
05 сентября 2023, 14:27

Фото: iStock/Tomas Ragina

Представитель организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм заявила, что жители Изюма гибли в 2022 году из-за обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами. Об этом она сообщила изданию РИА Новости.
По ее словам, организация провела исследования и установила, что в Изюме проводились военные действия с применением кассетных боеприпасов со стороны ВСУ.  

По словам Уорхэм, по всей территории населенного пункта были разбросаны остатки боеприпасов. Также, представитель организации заверила, что в распоряжении правозащитной компании есть данные о гражданских лицах, которые погибли от применения данного вида вооружения со стороны ВСУ. 

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#военные
#снаряд
#боеприпас
#жилой компании
#здание
#всу
#вооружения
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Турция исключила перспективы по достижению мира на Украине
Эрдоган заявил об отсутствии перспектив по достижению мира на Украине
05 сентября 2023, 13:54

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что на текущий момент нет никаких перспектив для достижения мира на Украине.
По его словам, позиция Анкары относительно украинского конфликта остается прежней.  

Президент Турции заявил, что с начала конфликта, страна выступает за его дипломатическое урегулирование и прекращение военных действий. Эрдоган подчеркнул, что Турция не намерена подливать масла в огонь и стремилась добиться переговоров участников конфликта.  

Эрдоган отметил, что никаких перспектив по достижению мира на Украине не просматривается. 

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#президент
#турция
#отношения
#рф
#украина
#сво
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