МИД РФ: Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации статута МУС

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Правительство Армении направило в Национальное собрание республики Римский статут Международного уголовного суда (МУС) для его ратификации. По этому поводу Россия запросила у армянской стороны разъяснения.
Российская сторона предупредила армянских коллег о негативных последствиях для двусторонних отношений возможного присоединения к Римскому статуту. В МИД РФ также добавили, что Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне ордеров в отношении руководства России.
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