МИД РФ: НАТО на саммите в Литве снова назовет Россию прямой угрозой

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Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО, судя по ее заявлениям и действиям, подтвердит прежний курс в отношении России, где Москва считается прямой угрозой для альянса.
По словам замглавы дипведомства, НАТО считает Россию прямой угрозой альянсу и судя по политическим заявлениям и действиям, такой же курс будет определен на предстоящем саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Грушко подчеркнул, что для НАТО приоритетом продолжает оставаться поддержка Украины и нанесение стратегического поражения РФ.
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Анастасия Крестьянова