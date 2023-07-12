МИД РФ: НАТО окончательно вернулось к схемам холодной войны

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Прошедший в Вильнюсе саммит НАТО свидетельствует о том, что альянс окончательно вернулся к временам и схемам холодной войны, заявило 12 июля Министерство иностранных дел России
По мнению министерства, Североатлантический альянс не в силах адаптироваться к новой геополитической обстановке в мире и реальным потребностям в области безопасности, последовательно понижая порог применения силы и укрепляя ядерный компонент в военном планировании.
Москва внимательно проанализирует итоги Вильнюсского саммита и примет соответствующие меры «с учетом выявляемых вызовов и угроз безопасности и интересам России», подчеркнули в МИД РФ.
Ранее издание The New York Times сообщало, что члены НАТО не могут договориться о дальнейших действиях в отношении Российской Федерации. Польша, Литва, Латвия и Эстония выступают за полный разрыв контактов с Москвой. А вот Франция, Германия и Турция видят необходимость в поддержании диалога.
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«Организация окончательно вернулась к схемам холодной войны, только теперь ради защиты "нашего одного миллиарда" от другой части человечества и на основе идеологии разделения мира на демократии и автократии. <...> Безопасность может быть только неделимой, и ее не укрепить, игнорируя безопасность других. Как бы далеко ни простирались геополитические планы Вашингтона и Брюсселя, мир не станет "глобусом НАТО"», — говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Ранее издание The New York Times сообщало, что члены НАТО не могут договориться о дальнейших действиях в отношении Российской Федерации. Польша, Литва, Латвия и Эстония выступают за полный разрыв контактов с Москвой. А вот Франция, Германия и Турция видят необходимость в поддержании диалога.
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Артем Путинцев