Радио1
Главная / Новости / Политика/ МИД РФ: НАТО окончательно вернулось к схемам холодной войны

МИД РФ: НАТО окончательно вернулось к схемам холодной войны

12 июля 2023, 23:11

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Прошедший в Вильнюсе саммит НАТО свидетельствует о том, что альянс окончательно вернулся к временам и схемам холодной войны, заявило 12 июля Министерство иностранных дел России
По мнению министерства, Североатлантический альянс не в силах адаптироваться к новой геополитической обстановке в мире и реальным потребностям в области безопасности, последовательно понижая порог применения силы и укрепляя ядерный компонент в военном планировании.

«Организация окончательно вернулась к схемам холодной войны, только теперь ради защиты "нашего одного миллиарда" от другой части человечества и на основе идеологии разделения мира на демократии и автократии. <...> Безопасность может быть только неделимой, и ее не укрепить, игнорируя безопасность других. Как бы далеко ни простирались геополитические планы Вашингтона и Брюсселя, мир не станет "глобусом НАТО"», — говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.


Москва внимательно проанализирует итоги Вильнюсского саммита и примет соответствующие меры «с учетом выявляемых вызовов и угроз безопасности и интересам России», подчеркнули в МИД РФ.

Ранее издание The New York Times сообщало, что члены НАТО не могут договориться о дальнейших действиях в отношении Российской Федерации. Польша, Литва, Латвия и Эстония выступают за полный разрыв контактов с Москвой. А вот Франция, Германия и Турция видят необходимость в поддержании диалога.

Читайте также:

Белый дом: Принятие Украины в НАТО на саммите означало бы войну США и России

Посол Антонов: саммит НАТО показал настрой альянса на конфронтацию с Россией

Медведев подвел предварительные итоги саммита НАТО




#Россия
#НАТО
#холодная война
#МИД РФ
Читайте нас в
Байден исключил вступление Украины в НАТО до разрешения конфликта
12 июля 2023, 22:45

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден заявил, что Украина не станет полноправным членом НАТО в ближайшее время, это не произойдет до разрешения конфликта с Россией.
«Этого не произойдет в ближайшей перспективе. Не произойдет, пока не закончится война», - цитирует Байдена пресс-служба Белого дома.

Однако, по его словам, президент Украины понимает, что независимо от членства Украины в НАТО у членов альянса есть обязательства перед Киевом.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что принятие Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе означало бы войну альянса и США с Россией.

Читайте также:

Министр обороны Великобритании: Украина недостаточно благодарна Западу за оружие

Столтенберг назвал поставки вооружения Украине приоритетной задачей

Белый дом: НАТО не предоставила точную формулу вступления Украины в альянс из-за конфликта


#Джо Байден
#Белый дом
#НАТО
#Украина
Читайте нас в
В Минобороны Венгрии заявили, что Украина не готова к вступлению в НАТО
12 июля 2023, 22:18

Фото: iStock/Sitthipong Pengjan

Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что на сегодняшний день Украина не готова к тому, чтобы стать полноправным членом НАТО.

«Украина в этот раз не получила приглашения в НАТО, потому что ни ситуация, ни Украина не готовы к тому, чтобы (Киев - ред.) стал членом НАТО», - заявил Салаи-Бобровницки в своём видеообращении.

При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что принятие Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе означало бы войну альянса и США с Россией.

Читайте также:

Захарова: Зеленский понимает, что в НАТО не признают нынешние границы Украины

Гаврилов заявил, что Зеленского обвели вокруг пальца на саммите НАТО

Зеленский признал невозможность вступления в НАТО
#Венгрия
#Украина
#НАТО
Читайте нас в
Захарова: Зеленский понимает, что в НАТО не признают нынешние границы Украины
12 июля 2023, 21:44

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Зеленский понимает, что НАТО не признаёт даже оставшиеся границы Украины. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В Варшаве подтвердили: есть планы на западную часть Украины. И я думаю, что в глубине своего оставшегося сознания Зеленский это понимает, что, не получив признания в качестве члена НАТО, он не получает признания и оставшихся границ», — сказала дипломат в эфире телеканала Россия 1.

Она уточнила, что речь идёт о нынешних границах Украины. 

Ранее Зеленский заявил, что итоги саммита НАТО в Вильнюсе хорошо, но могли бы быть идеальными, если бы Украину приняли в НАТО.

Читайте также:

Зеленский признал невозможность вступления в НАТО

Зеленский назвал результаты саммита НАТО хорошими

Гаврилов заявил, что Зеленского обвели вокруг пальца на саммите НАТО
#МИД
#НАТО
#Украина
Читайте нас в
Зеленский не будет менять территории Украины на членство в НАТО
12 июля 2023, 21:33

Фото: iStock/sandsun

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не пойдет на обмен территорий своей страны на членство в НАТО или на заморозку конфликта.
«Я скажу, что мы никогда не обменяем любой статус на любые наши территории, мы не отдадим наши территории и никогда не будем менять на замороженный конфликт», - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции после саммита в Вильнюсе.

Он подчеркнул, что эту позицию знают все партнеры Украины.

Читайте также:

Гаврилов заявил, что Зеленского обвели вокруг пальца на саммите НАТО

Зеленский признал невозможность вступления в НАТО

Политолог Дудчак: «Западные страны продолжают уничтожать Украину»
#Владимир Зеленский
#Украина
Читайте нас в
На яхте, которая возможно связана со взрывом на «Северных потоках», нашли следы взрывчатки
12 июля 2023, 21:29

Фото: iStock/Dragon Claws

На яхте, которая может быть причастна к взрыву на «Северных потоках», нашли следы взрывчатки. Об этом сообщается в письме европейских дипломатов для СБ ООН.
Специалисты продолжают расследовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». В образцах, взятых с яхты, которая, предположительно, являлась средством передвижения исполнителей диверсии, нашли следы взрывчатого вещества. 

В настоящее время невозможно установить точную причину подрыва газопровода, а также личности тех, кто его совершил. Кроме того, сложности возникают с определением следования яхты и с тем, причастно ли хоть одно государство к этому инциденту. 

Ранее агентство Bloomberg писало, что диверсанты, вероятнее всего, имели доступ к подводному аппарату, на котором и скрылись с места событий. 

Читайте также:

После подрыва «Северных потоков» диверсанты могли использовать подводный аппарат, чтобы уйти незамеченными

Политолог Межевич раскрыл тайну взрыва «Северных потоков»

Херш объяснил новую версию Белого дома о подрывах «Северных потоков»
#Северныйпоток
#взрыв
#политика
Читайте нас в
Гаврилов заявил, что Зеленского обвели вокруг пальца на саммите НАТО
12 июля 2023, 21:06

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил в беседе с «Известиями», что страны НАТО обвели Зеленского вокруг пальца.
«В результате получилось то, что и ожидалось, что и предсказывали российские эксперты. Как и предполагалось, Украину не приняли в членство, были розданы десятки обещаний, обозначены цели. Всё, как представляется, ушло в русофобский гудок. Это не означает, что не будет помощи Украине военной, как она сейчас происходит, так и будет продолжаться. Впервые натовцы обозначили, что вокруг России надо создавать рубежи обороны, якобы Россия угрожает Западу. Никто, как и прежде, не захотел признавать существующих реалий», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе прошёл хорошо, но мог бы пройти идеально, если бы Украину приняли в альянс. 

Читайте также:

Зеленский назвал результаты саммита НАТО хорошими

Генерал США: Поведение Зеленского играет на руку Путину

Подоляк: Украина знала, что не получит приглашение в НАТО на саммите
#НАТО
#Украина
Читайте нас в
Генсек ООН Гутерреш направил Путину письмо с предложением по зерновой сделке
12 июля 2023, 20:41

Фото: iStock/Andrey Iudin

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором говорится о продлении зерновой сделки. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.
«Секретарь направил вчера письмо президенту России Владимиру Путину, в котором изложил предложение, направленное на гармонизацию дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании с необходимостью сохранения действующей черноморской инициативы», — объяснил Дюжаррик.

Он уточнил, что Гутерреш предложил Путину убрать препятствия для операций Россельхозбанка, после чего можно продолжить вывоз украинского зерна.

Дюжаррик отметил что Москва уже получила письмо и сейчас изучает его. При это он подчеркнул, что Гутерреш готов контактировать с правительством России.

Читайте также:

Переговоры Путина и Эрдогана могут спасти зерновую сделку

МИД РФ предрёк прекращение зерновой сделки

Зеленский выступил за разные коридоры для зерновой сделки
#зерновая сделка
#ООН
Читайте нас в
Эрдоган ждёт обсуждения с Путиным ситуации о возвращении командиров «Азова»*
12 июля 2023, 20:33

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется в августе обсудить с Владимиром Путиным ситуацию о возвращении Украине командиров нацбатальона «Азов»*. Об этом сообщает ТАСС.
«Нам поступил запрос на освобождение их шести командиров. Мы приняли решение дать положительный ответ. После этого в России был сделан ряд заявлений, но после того, как они узнали детали, ситуация стала позитивной. В августе президент Путин приедет с визитом в Турцию, и я думаю, что у нас будет возможность с ним снова обсудить эти вопросы в формате тет-а-тет», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Вильнюсе. 

Ранее сообщалось, что директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин раскритиковал действия Турции, вернувшей главарей «Азова»*. Он заявил, что такой поступок «нехорошо характеризует турецкую сторону». 
 
*Организация признана террористической и запрещена на территории России

Читайте также:

Нарышкин раскритиковал Турцию за возвращение Украине командиров «Азова»*

Сенатор Джабаров: «Передача командиров «Азова»* пускай остается на совести Эрдогана»

Белый дом: США не участвовали в возвращении на Украину командиров бригады «Азов»*
#Турция
#Россия
Читайте нас в
В США возросло количество крупных природных катастроф
12 июля 2023, 20:00

Фото: istockphoto/Sarah J Lee

За первые шесть месяцев 2023 года в США зафиксировано уже 12 крупных природных катастроф, ущерб от которых составлял не менее 1 млрд долларов. Такие цифры приводятся в отчете Национальных центров экологической информации (NCEI).
Такое количество природных катаклизмов значительно превышает среднегодовой показатель, отмеченный в период с 1980 по 2022 год. Тогда он составлял всего 8,1 катастрофы. Кроме того, по традиции стихийные бедствия в Северной Америке учащаются во второй половине года, передает «Коммерсант». Принимая это во внимание, нынешний год может оказаться аномально тяжелым для американцев.

По данным NCEI, в 12 природных катастрофах в этом году погибли более 100 человек, а общий ущерб от них превысил 32,7 млрд долларов. Это второй по величине показатель за последние 43 года. По итогам первых шести месяцев больший ущерб был нанесен только в 2021 году. Тогда он составил 42,5 млрд долларов. Всего с 1980 года в США зафиксировано 360 крупных природных катаклизмов, ущерб от которых составил 2,57 трлн долларов.

Читайте также:

Атмосферные реки затопили Калифорнию

Около японского острова Хоккайдо произошло землетрясение

В Калифорнии произошло наводнение, уровень воды достиг максимума
#сша
#катастрофа
#катаклизм
#ущерб
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников