МИД РФ назвал бредом утверждения Запада и Киева о том, что Россия намерена подорвать Запорожскую АЭС

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Глава МИД РФ Лавров назвал бредом утверждения Киева о якобы намерении России подорвать Запорожскую АЭС
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что утверждения Украины и западной стороны о том, что Россия намерена подорвать Запорожскую АЭС, являются бредом. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RT.
По словам главы российского дипведомства, данные заявления часто всплывают в медийном пространстве. Он назвал данное предупреждение затасканным и отметил, что подобные сведения распространяются киевским режимом для того, чтобы вести информационную войну.
Ранее «Радио 1» сообщало, что неудачный мятеж не создаст сложности в отношениях РФ с друзьями.
По словам главы российского дипведомства, данные заявления часто всплывают в медийном пространстве. Он назвал данное предупреждение затасканным и отметил, что подобные сведения распространяются киевским режимом для того, чтобы вести информационную войну.
Анастасия Крестьянова