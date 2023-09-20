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Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что учения НАТО в 2024 году являются приготовлением к военным действиям против РФ. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Грушко назвал учения «демонстрацией силы и провокацией».
По словам заместителя главы российского внешнеполитического ведомства, проводимыми учениями, НАТО доказывает, что их действия направлены на приготовление к военному противостоянию с РФ. Об этом свидетельствует сценарий учений.
Отмечается, что учения блока НАТО запланированы на 2024 год. В них примут участие 31 страна альянса и не вошедшая в настоящее время в объединение Швеция.
Прежде, бывший аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что ВС РФ уничтожили лучшие бригады ВСУ, подготовленные НАТО.
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По словам заместителя главы российского внешнеполитического ведомства, проводимыми учениями, НАТО доказывает, что их действия направлены на приготовление к военному противостоянию с РФ. Об этом свидетельствует сценарий учений.
Прежде, бывший аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что ВС РФ уничтожили лучшие бригады ВСУ, подготовленные НАТО.
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Анастасия Крестьянова