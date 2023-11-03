МИД РФ: Общие потери Евросоюза от антироссийских санкций составляют $1,5 трлн

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Общие потери стран Евросоюза в результате введения экономических санкций против России составляют около полутора миллиардов долларов. Об этом рассказал журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства считает, что в следующем году объем торгового оборота между РФ и Евросоюзом может сократиться до $50 млрд, а затем и вовсе будет стремиться к нулю.
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