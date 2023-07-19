МИД РФ обвинил генсека ООН Гутерриша в нарушении правил дипломатической переписки

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш нарушил правила дипломатической переписки, опубликовав свое письмо президенту РФ Владимиру Путину по поводу черноморской зерновой сделки. На это обратили внимание в МИД России.
«Антониу Гутерриш, вопреки всем законам дипломатической переписки, фактически "обнародовал" свое личное послание на имя президента Российской Федерации Владимира Путина», — сказано в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.В Москве отметили, что генсек ООН поступает так уже не впервые: точно так же он предал гласности свое письмо от 24 апреля, касавшееся подрыва аммиакопровода «Тольятти — Одесса».
Ранее Антониу Гутерриш выразил сожаление в связи с прекращением 18 июля действия черноморской инициативы. Он также отметил, что сожалеет об отзыве гарантий безопасности судоходства.
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Артем Путинцев