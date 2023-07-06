МИД РФ обвинил ООН в безразличии к попыткам Киева устроить диверсии на ЗАЭС

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что секретариат ООН безразличен к тому, что Киев продолжает попытки совершить диверсии на Запорожской АЭС.
«Нежелание открыто признать это <...> лишь в большей степени побуждает режим Зеленского к продолжению террористических провокаций в отношении станции», — сказала Захарова.
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Екатерина Коршунова