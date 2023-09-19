МИД РФ опроверг информацию об уведомлении миротворцев о действиях Баку

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что информация, которая распространяется в СМИ о том, что Баку заранее предупредил Москву о военной операции в Карабахе не является действительностью. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Прежде сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит заседание Совбеза на фоне ситуации в Карабахе. В ходе совещания будут обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией в регионе и военная обстановка.
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