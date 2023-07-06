МИД РФ: Оружие, которое Запад поставляет киевскому режиму, применяется протестующими во Франции

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оружие, поставляемое Западом Киеву, применяется протестующими во Франции.
«Оружие и средства , поставляемые в поддержку украинских националистов, нацистов и фашистов, как бумерангом, оказываются не просто у них на территории, а бьют по их же собственному народу», — сказала Захарова.
Напомним, утром 27 июня в Нантере, к западу от Парижа, полицейские застрелили 17-летнего подростка, который, согласно заявлениям полиции, не подчинился их указаниям. Это событие привело к возникновению беспорядков в различных городах Франции.
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Екатерина Коршунова