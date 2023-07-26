МИД: РФ ответит на решение Молдавии сократить численность посольства

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Кишинева ничем не обосновано и российская сторона примет ответные меры. Об этом она сообщила на брифинге.
МИД Молдавии принял решение о сокращении численности персонала посольства РФ, сославшись на «враждебную политику» России и намерение отказаться от «дестабилизирующих отношений».
Захарова назвала действия Кишинева недружественными и необоснованными, отметив, что Москва ответит на принятое молдавской стороной решение.
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Захарова назвала действия Кишинева недружественными и необоснованными, отметив, что Москва ответит на принятое молдавской стороной решение.
«Мы расцениваем это как ничем не обоснованные недружественные действия, которые не останутся без ответа», - заявила Захарова.
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Анастасия Крестьянова