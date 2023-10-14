МИД РФ: поставляемое Киеву Западом оружие бесконтрольно расходится по всему миру

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все, что Запад поставляет Украине, бесконтрольно расходится по всему миру.
По словам Захаровой, западные страны используют серые схемы для того, чтобы скупать по всему миру вооружения для Киева.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Украине продают все, что можно продать. Глава российского государства пояснил, что имеется информация о продажах вооружения Украиной, в том числе на Ближний Восток. Путин выразил сомнение в том, что это делается на уровне руководства в Киеве.
Напомним, постпред при ООН Василий Небензя заявил, что вооружение Запада, поставленное Киеву, всплывает у преступных группировок.
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Украине продают все, что можно продать. Глава российского государства пояснил, что имеется информация о продажах вооружения Украиной, в том числе на Ближний Восток. Путин выразил сомнение в том, что это делается на уровне руководства в Киеве.
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Екатерина Коршунова