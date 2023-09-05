МИД РФ предостерег США от идеи вернуть ядерное оружие в Британию

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что Россия воспримет как шаг к эскалации возможное возвращение американского ядерного оружия на территорию Великобритании. Об этом она сообщила в ходе брифинга.
Захарова прокомментировала возможное размещение ядерного оружия США на территории Британии и заявила, что такое решение властей будет расценено Москвой как шаг к эскалации. Она добавила, что в настоящее время стоит задача выводы ядерных вооружений США из европейских стран. Обратные действия будут свидетельствовать об усугублении ситуации.
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