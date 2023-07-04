МИД РФ предрёк прекращение зерновой сделки

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При сохраняющимся западном санкционном давлением и игнорировании проблемы со стороны ООН для продолжения зерновой сделки после 17 июля нет оснований, передаёт официальный сайт российского МИД.
Также в ведомстве заметили, что изначально сделка предполагала экспорт зерна в нуждающиеся страны, а превратилась в спонсирование украинским продовольствием стран с переизбытком с сельскохозяйственных продуктов.
Также, по заявлениям МИД, российская сторона выполняет все свои обязательства относительно работы порта в Чёрном море.
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«Руководство ООН тем не менее хранит молчание по обоим этим неудобным сюжетам. На Западе при этом публично заявляют о том, что никаких послаблений в рамках антироссийских санкций, в том числе для продовольствия и удобрений, быть не может», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
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Андрей Гаврилов