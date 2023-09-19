МИД РФ предсказал судьбу издевавшихся над российскими пленными

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Россия привлечет к уголовной ответственности военнослужащих Украины в том случае, если подтвердятся факты их издевательств над российскими военнопленными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.
Спустя некоторое время, один из представителей ВСУ открыл огонь в их сторону, а уже после этого был слышен и виден мощный взрыв.
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Татьяна Лаврова