МИД РФ предупредил о подготовке теракта Киевом

Фото: сайт Кремля
Официальный представитель МИД РФ Захарова: Украина готовит теракт на Запорожской АЭС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев намерен совершить очередной теракт. Об этом пишет агентство ТАСС.
Соответствующее заявлением Захарова сделала на фоне информации о том, что в Киеве установили технику для измерения уровня радиации. Также известно, что в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС.
В своем телеграмм-канале дипломат сообщила, что киевские власти намерены совершить очередной теракт.
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Соответствующее заявлением Захарова сделала на фоне информации о том, что в Киеве установили технику для измерения уровня радиации. Также известно, что в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС.
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Анастасия Крестьянова